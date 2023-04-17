Войти | Зарегистрироваться
10:56

среда,
19 апреля
Онлайн
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Світ
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

МО Британії: В Україні від початку вторгнення рф на мінах підірвалися 750 мирних жителів

18.04.2023 / 09:10
Понад 750 жертв серед цивільного населення, пов'язаних із мінами, було зареєстровано в Україні від початку повномасштабного вторгнення рф, до того ж у кожному восьмому випадку постраждала дитина.

Про це повідомляють у звіті оборонної розвідки, опублікованому в твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

"Імовірно, знадобиться щонайменше десять років, щоб очистити Україну від мін", - ідеться в повідомленні.

За даними розвідки, повідомлення про жертви серед цивільного населення, пов'язані з мінами, надходять щодня, найбільше з Херсонської та Харківської областей, які перебували під російською окупацією.

"З настанням весни та збільшенням кількості людей, що займаються сільськогосподарською діяльністю, ризик інцидентів із мінами серед цивільного населення зросте", - наголошується у зведенні.

міни
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
19 апреля
18 апреля
17 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.