ДСНС: Через підрив на мінах або інших вибухонебезпечних предметах загинули 277 осіб

Про це повідомив на брифінгу прес-офіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

«Від початку широкомасштабного російського вторгнення на вибухонебезпечних предметах загинуло 277 осіб, з яких 14 – це діти», – сказав він.

Крім того, він уточнив, що внаслідок вибуху мін поранення дістали 608 осіб, із них – 74 дитини.

За словами пресофіцера, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну рятувальниками було знешкоджено 464 тис. вибухонебезпечних предмети, зокрема, понад 3 тис. авіаційних бомб.

Найактивніше розмінування триває на території Донецької, Харківської, Херсонської та Миколаївської областей.

Він зазначив, що у зимових умовах розмінування ускладнене через сніговий покрив і низьку температуру, зокрема на виклики рятувальники виїжджають.