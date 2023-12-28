Войти | Зарегистрироваться
09:52

пятница,
29 декабря
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

ДСНС: Через підрив на мінах або інших вибухонебезпечних предметах загинули 277 осіб

28.12.2023 / 18:30
В Україні від початку повномасштабної війни через підрив на мінах або інших вибухонебезпечних предметах загинули 277 осіб. Серед них є діти.

Про це повідомив на брифінгу прес-офіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

«Від початку широкомасштабного російського вторгнення на вибухонебезпечних предметах загинуло 277 осіб, з яких 14 – це діти», – сказав він.

Крім того, він уточнив, що внаслідок вибуху мін поранення дістали 608 осіб, із них – 74 дитини.

За словами пресофіцера, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну рятувальниками було знешкоджено 464 тис. вибухонебезпечних предмети, зокрема, понад 3 тис. авіаційних бомб.

Найактивніше розмінування триває на території Донецької, Харківської, Херсонської та Миколаївської областей.

Він зазначив, що у зимових умовах розмінування ускладнене через сніговий покрив і низьку температуру, зокрема на виклики рятувальники виїжджають.

міни, Хорунжий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
29 декабря
28 декабря
27 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.