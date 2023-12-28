Неробоча конструкція: Данілов прокоментував можливість вступу України в НАТО частинами

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Голосу Америки, передає УНН.

На прохання прокоментувати так звані пропозиції щодо вступу України до НАТО частинами, Данілов відповів: "Ми єдиний організм. Ми не можемо частину тіла передати, а другу десь там забути. Це абсолютно неробоча конструкція. Я не знаю, в кого в голові такі не зовсім коректні думки з'являються. Бо це просто неможливо".

Він наголосив, що чітко в Конституції записано членство в ЄС та НАТО, а територіальна цілісність Україні визнана всіма цивілізованими країнами світу.

"Тому говорити про те, що одна частина піде в один бік, а інша частина буде чогось чекати, некоректно", - сказав Данілов.