Данілов не виключає, що найближчим часом росія може розпочати новий масштабний наступ

Як пишуть Українські новини, про це він розповів в інтерв'ю Sky news.

Голова РНБО підкреслив, що у владі не виключають "жодного сценарію в найближчі два-три тижні". Готуються також до варіанту, коли РФ знову буде наступати з півночі, півдня та сходу.

"Ми пройшли через великий складний період, але я усвідомлюю, що головні бої ще попереду, і вони відбудуться цього року протягом двох-трьох місяців. Це будуть визначальні місяці у війні", — сказав секретар РНБО.

Данілов підкреслив, що у України є потенціал перемогти, бо країни-партнери почали давати максимум допомоги. "За нами стоїть весь світ", — констатував він.

Також, очільник РНБО допускає, що близько половини з більш ніж 320 тисяч російських солдатів, мобілізованих у вересні минулого року, будуть залучені до другої хвилі атак рф, коли вона б не сталася.