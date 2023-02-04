Президент Чехії: Україна заслуговує на те, щоб стати членом НАТО

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Сольський: росія цілеспрямовано саботує роботу "зернового коридору"24.01.2023 / 09:15Последние новости рубрики
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Боррель розповів, яку суму допомоги отримала Україна від ЄС
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НБУ затвердив концепцію діагностичного обстеження банків
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У PAIH назвали кількість польських компаній, які хочуть взяти участь у відбудові України
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Свириденко: Ми продовжимо скасовувати архаїчні і застарілі ліцензії, дозволи та інші інструменти регулювання
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Алмазні картини в інтер'єрі, як правильно використовувати03.02.2023 / 00:36Алмазна мозаїка - мистецтво, яке не так давно з'явилася серед поціновувачів рукоділля і дуже швидко стало популярним хобі серед творчих особистостей. Результат роботи виглядає як вишивка, проте нитки та голки не використовуються при створенні даних картин. У набір входять стрази, основа з клейкою поверхнею на яку кріпляться «алмазні розсипи», лоток, зручний пінцет і стилос. Процес захоплює, та потребує чималої концентрації. Сьогодні придбати набір можна як на просторах інтернету, так і у магазинах рукоділля.
Нужен ли в квартире фильтр для воды01.02.2023 / 22:54Последние новости рубрики
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