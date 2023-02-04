Войти | Зарегистрироваться
12:40

суббота,
04 февраля
Онлайн
У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
Фото
У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»
Технології
Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Президент Чехії: Україна заслуговує на те, щоб стати членом НАТО

02.02.2023 / 17:46
Президент Чехії: Україна заслуговує на те, щоб стати членом НАТО
Новообраний президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна заслуговує на те, щоб стати членом НАТО після завершення війни.

Як пише ІС, про це Павел заявив в інтерв’ю британському виданню BBC.

«Українська армія буде, мабуть, найдосвідченішою армією в Європі. Україна заслуговує бути частиною спільноти демократичних країн», – сказав Павел.

На уточнююче запитання журналіста, чи стосується це членства у НАТО, чеський політик відповів ствердно.

«Я вважаю, вони дійсно цього заслуговують», – наголосив він.

Обраний президент Чехії також підкреслив, що закінчення війни залежить від політичної волі керівництва росії.

«Потрібно лише одне рішення президента путіна вивести свої сили з України, і війна закінчиться», – сказав Павел.

Петр Павел, Чехія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
4 февраля
3 февраля
2 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.