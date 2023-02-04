Президент Чехії: Україна заслуговує на те, щоб стати членом НАТО

Як пише ІС, про це Павел заявив в інтерв’ю британському виданню BBC.

«Українська армія буде, мабуть, найдосвідченішою армією в Європі. Україна заслуговує бути частиною спільноти демократичних країн», – сказав Павел.

На уточнююче запитання журналіста, чи стосується це членства у НАТО, чеський політик відповів ствердно.

«Я вважаю, вони дійсно цього заслуговують», – наголосив він.

Обраний президент Чехії також підкреслив, що закінчення війни залежить від політичної волі керівництва росії.

«Потрібно лише одне рішення президента путіна вивести свої сили з України, і війна закінчиться», – сказав Павел.