Чехія: Китаю вигідно продовжувати війну між росією та Україною

Про це попередив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Його коментарі з'явилися в той час, коли Китай намагається позиціонувати себе як миротворця в Україні. І хоча більшість західних союзників скептично поставилися до цих пропозицій, деякі країни, такі як Франція, наполягають на тому, що Китай може відігравати важливу роль у мирних переговорах.

Однак Павел, колишній генерал НАТО, висловився недвозначно. Коли йдеться про Україну, стверджує він, Китай хоче лише найкращого для себе – а наразі це означає більше війни.

"Я вважаю, що в інтересах Китаю продовжити статус-кво, тому що це може підштовхнути Росію до низки поступок" – сказав Петр Павел.

За його словами, Пекін може отримати дешеві нафту, газ та інші ресурси від москви – в обмін на партнерство з Кремлем "без обмежень". "Для Китаю також добре, що Захід, можливо, стає трохи слабшим, підтримуючи Україну", – додав він.

"Я не думаю, – сказав чеський лідер, – що Китай дійсно зацікавлений у завершенні війни в короткі терміни".

Павел, який вступив на посаду президента минулого місяця, сказав, що Пекін використовує війну, щоб вчитися.

"Китай щодня виносить уроки з конфлікту. Вони уважно стежать за тим, що робить Росія, як реагує Захід" – зазначив президент Чехії.