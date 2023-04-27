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Представники путіна планують продовжувати та посилювати вплив рф у країнах Балтії

27.04.2023 / 10:14
Представники адміністрації російського диктатора володимира путіна розробили план під назвою "Стратегічні цілі російської федерації на естонському, латвійському та литовському напрямі". Згідно з ним представники кремля планували продовжувати та посилювати вплив рф у країнах Балтії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на консорціум журналістів з центру "Досьє", Delfi Estonia, Expressen, NDR, Frontstory, Süddeutsche Zeitung, VSquare, WDR, Yahoo News, Re: Baltica та LRT.

Серед спільних цілей рф у Латвії, Литві та Естонії є вербування бізнесменів, збереження радянських пам'яток, а також протидія до створення нових баз НАТО.

Латвія була особливою метою для кремля, оскільки там живе найбільша кількість переселенців із територій ррфср. Кремль планував збільшувати кількість проросійських політиків та домогтися визнання російської мови державною. Також рф хотіла вирішити проблему "негромадян" - колишніх громадян срср із латвійськими документами, які не пройшли натуралізацію, через що вони були обмежені в деяких правах.

Литву в рф вважали найбільш складною країною для реалізації своїх планів, оскільки найвище керівництво країни займало критичну позицію щодо кремля. Планувалося, що до 2030 року в країні мали з'явитися політики, які прагнули б розвивати двосторонні відносини з рф.

Послабити русофобські настрої кремль планував в Естонії, а натомість необхідно було зміцнити євроскептичні погляди. 2022 року чиновники адміністрації Путіна мали зайнятися зміцненням сепаратистських настроїв серед фінно-угорських народів росії з боку Таллінна.

Стримування розвитку НАТО в Литві також входило до планів кремля, оскільки москва побоювалася розміщення систем ППО та ПРО, які могли знизити військову перевагу росії у регіоні.

Раніше консорціум журналістів-розслідувачів писав про плани кремля щодо дестабілізації Молдови та фактичного приєднання білорусі.

Литва, росія, Естонія, Латвія
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