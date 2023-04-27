росія використовує проти українських військ близько 370 тис. осіб особового складу

Про це йдеться у повідомленні медійного майданчика Сил оборони та безпеки України Military Media Center.

Довгострокові плани керівництва рф залишаються незмінними – силовим шляхом схилити керівництво України до переговорів, тому вже найближчим часом окупанти зосередяться на спробах відтіснити Сили оборони з важливих центрів Донецької області, зазначають у Центрі. Бахмут залишається першочерговою метою загарбників, а також Авдіївка та Мар’їнка. Держава-агресор намагатиметься вийти на адміністративний кордон Донецької області, та утримати контроль над тимчасово окупованими територіями.

"Фіксується, що для цього російські війська підсилили своє сухопутне угруповання на один полк. За останніми даними, до бойових дій проти України росія кинула до 48 бригад та 122 полків, окупаційні сили налічують близько 315 формувань. Загалом проти українських військ ворог використовує близько 369 000 осіб особового складу та близько 5 900 одиниць важкого озброєння", - сказано у повідомленні.

При цьому наступ з білоруського напрямку виглядає вкрай малоймовірним, проте рф продовжить тримати під загрозою масованих ракетних ударів об’єкти цивільної та військової інфраструктури України.