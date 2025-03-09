У 2024 році українські водії купили понад 30 тисяч «красивих» та індивідуальних номерів

Про це пише Інститут дослідження авторинку.

Платні номерні знаки містять особливі комбінації цифр, вартість яких залежить від їхньої "краси". Вони є основними державними номерами і придатні для виїзду за кордон. У 2024 році найбільше таких знаків отримали власники легкових авто – 13 239 штук.

Також їх замовляли для вантажівок (1073), мотоциклів (245), причепів (190), автобусів (36), квадроциклів (8), трициклів (7) і мопедів (5).

Пік замовлень припав на червень, а найменше таких номерів оформлювали у жовтні. Лідером за кількістю виданих номерів став Київ, за ним – Київська область та Дніпропетровщина.

Найчастіше такі номери замовляли власники BMW X5 (488 шт.), Toyota Camry (370 шт.) та BMW 5 Series (340 шт.).

Власники 15 577 транспортних засобів вирішили персоналізувати свої авто, обравши індивідуальні номери з унікальними написами, наприклад, "Вася", "Піца" чи "LEOPARD". Найбільше таких знаків замовляли для легкових авто – 14 481 штуку, а також для вантажівок (665), мотоциклів (408), автобусів (22) і квадроциклів (1).

Найбільший інтерес до індивідуальних номерів зафіксували у січні, найменший – у листопаді. Київ також став лідером за кількістю замовлень, а на третьому місці опинилася Одеська область.

Найчастіше індивідуальні таблички з унікальними написами встановлювали на BMW 3 Series (529 шт.), Volkswagen Passat (515 шт.) та BMW 5 Series (505 шт.).

Вартість платних номерів залежить від комбінації цифр. Наприклад, найдорожчі номери на кшталт "0001" або "7777" коштують 96 000 грн, номера "3333", "4444", "5555" – 60 000 грн, а стандартні комбінації, як-от "1234" чи "0011", обійдуться у 18 000 грн. Найдешевші платні номери коштують 4800 грн.

Значно меншою є вартість знаків із цифрою "6". Вартість номерів 0006 та 6666 становить 10 000 грн., дві послідовні пари однакових цифр, одна з яких 66 – 4 000 грн.

Комбінації від 0002 до 0005, 0008, 0009 коштують 50 000 грн.

Індивідуальні знаки оцінюються за кількістю символів: мінімальні три літери – 300 грн, кожен наступний символ – 90 грн, логотип – 500 грн. Додатково необхідно сплатити 340 грн за виготовлення табличок і 340 грн за новий техпаспорт.