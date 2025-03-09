Умєров: На засіданні NB8 кожна з країн представила свій план подальшої підтримки України

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20250309-krayiny-nordic-baltic-8-ogolosyly-pro-plany-pidtrymky-ukrayiny-umyerov/

«Ще одна важлива мета мого візиту до Данії – участь у засіданні NB8, де зібралися міністри оборони Норвегії, Ісландії, Данії, Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви. Кожна з країн представила свій план подальшої підтримки України», – наголосив Умєров.

За його словами:

Швеція готує новий великий пакет військової допомоги, включно з посиленням ППО, який Україна отримає вже цього року.

Норвегія виділяє цього року €7,8 млрд – один із найбільших бюджетів допомоги Україні. Ці кошти можуть бути спрямовані на посилення спроможностей на морі та ППО. Також Норвегія підтримає підготовку військових у межах Нордично-Балтійської бригади та інвестує в український ОПК.

Литва працює над зміцненням нашої протиповітряної оборони, інвестиціями в оборонну промисловість та внесками в чеську ініціативу. Артилерійські снаряди залишаються в пріоритеті.

Латвія зосереджена на оснащенні підрозділів Сил оборони, постачанні снарядів та співпраці в сфері ОПК.

Ісландія бере участь в інвестиціях в оборонно-промисловий комплекс у межах так званої данської моделі та допомагає готувати Нордично-Балтійську бригаду.

Фінляндія працює над постачанням артснарядів та готує новий пакет допомоги.

Естонія також готується надати нові партії снарядів та готова долучитися до підготовки Нордично-Балтійської бригади.

Данія розглядає додаткові інвестиції в український ОПК.

Умєров зауважив, що нордичні та балтійські країни залишаються одними з найвідданіших союзників, не лише нарощуючи військову допомогу, а й активно підтримуючи оборонну промисловість України.

«Засідання було продуктивним і вкотре підтвердило: Україна не залишається наодинці. Дякую нашим партнерам за рішучість та підтримку», – підсумував міністр.