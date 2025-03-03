Мерц: Це була не спонтанна реакція Трампа на втручання Зеленського, а спровокована ескалація

Про це, пише УНН, повідомляє tagesschau.

Кандидат на посаду канцлера від Союзу заявив, що спостерігав цю сцену кілька разів після консультацій із комітетами ХДС у Берліні.

"На мою думку, це була не спонтанна реакція на втручання Зеленського, а, очевидно, спровокована ескалація на цій зустрічі в Овальному кабінеті", - сказав Мерц.