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Мерц: Це була не спонтанна реакція Трампа на втручання Зеленського, а спровокована ескалація

04.03.2025 / 13:19
Імовірний майбутній канцлер Німеччини, лідер ХДС Фрідріх Мерц розцінює суперечку між президентом США Дональдом Трампом і Президентом України Володимиром Зеленським як навмисну ескалацію з боку США.

Про це, пише УНН, повідомляє tagesschau.

Кандидат на посаду канцлера від Союзу заявив, що спостерігав цю сцену кілька разів після консультацій із комітетами ХДС у Берліні.

"На мою думку, це була не спонтанна реакція на втручання Зеленського, а, очевидно, спровокована ескалація на цій зустрічі в Овальному кабінеті", - сказав Мерц.

Мерц
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