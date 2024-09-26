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Мерц: Якщо ми підбиватимемо підсумки сьогодні, через 2,5 роки війни в Україні, вони виглядають досить жахливими

30.09.2024 / 15:23
Лідер консервативного блоку ХДС/ХСС, найбільшої опозиційної сили у Бундестазі, Фрідріх Мерц наголосив, що наразі союзники України не ставлять собі за ціль перемогти рф. Нещодавно його висунули кандидатом у канцлери на виборах восени 2025 року.

Про це він заявив в інтерв'ю BILD.

"Ми, на жаль, не можемо повернути час назад. Якщо ми підбиватимемо підсумки сьогодні, через 2,5 роки [війни], вони виглядають досить жахливими. Я говорив про це нещодавно у Бундестазі. Ми діяли надто пізно і робили надто мало. Я дотримувався думки, і канцлер сказав це в урядовій заяві через три дні після початку війни, що насправді ми зараз допомагаємо Україні - він цього не говорив - не щоб виграти цю війну, а щоб не програти. Україна ніколи не зможе перемогти росію, це ніколи не було метою. Але для мене перемога означає: вона має поновити суверенітет над своєю територією. А росія має припинити нападати на цю країну. Ми повинні зробити все, щоб росія вважала продовження війни із застосуванням військової сили безнадійним. І ми досить далекі від цього", - пояснив Мерц.

Зауважимо, раніше Фрідріх Мерц висловився за посилення підтримки України з боку Німеччини, зокрема за постачання бойових літаків.

Німеччина, Мерц
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