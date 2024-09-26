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Кірбі: Підтримка Ізраїлю з боку США залишається незмінною

30.09.2024 / 17:27
Ізраїль не зможе безпечно повернути людей до своїх домівок на півночі країни, ведучи повномасштабну війну з Хезболлою або Іраном.

"Тотальна війна з Хезболою, а тим більше з Іраном, не є способом досягти цього. Якщо ви хочете повернути цих людей додому безпечно і стабільно, ми вважаємо, що дипломатичний шлях є правильним", - заявив Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі в інтерв'ю CNN, пише The Guardian.

Мета Ізраїлю убезпечити північні райони країни від ракетних обстрілів з боку Хезболли та дозволити тисячам переміщених жителів повернутися додому.

США продовжує обговорювати дипломатичні шляхи вирішення конфлікту, вони спостерігають за діями Хезболли.

"Ми не приховували того факту, що ми не обов'язково розглядаємо тактичні страти так само, як вони розглядають захист", - зазначив Кірбі.

Підтримка Ізраїлю з боку США залишається незмінною, додав він.

Кірбі
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