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Кірбі: Допомога Україні в її протистоянні російській агресії відповідає інтересам нацбезпеки США

10.08.2023 / 10:12
Допомога Україні в її протистоянні російській агресії повною мірою відповідає інтересам нацбезпеки США, а також безпеки європейських союзників по НАТО, перед якими Сполучені Штати мають зобов’язання за статтею 5 Північноатлантичного договору.

Про це заявив у середу під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Це важливо не лише для народу України, але й для наших європейських союзників і партнерів, особливо наших союзників по НАТО, враховуючи, що бойові дії ведуться поблизу багатьох із союзників по НАТО»,- зазначив представник адміністрації Байдена.

Він підкреслив, що підтримка України також важлива для національної безпеки американського народу. І якщо деякі американці цього не відчувають або не розуміють, то вони мають усвідомити, що в разі перемоги рф й окупації України путін не зупиниться, додав Кірбі.

У такому разі, за його словами, нинішні фінансові витрати будуть непорівнянними з тим, чим американцям доведеться платити, якщо дозволити рф просуватися далі. І це також стосується життів американських військових у разі необхідності захисту союзників по НАТО в Європі згідно із зобов’язаннями за Північноатлантичним договором, підкреслив Кірбі.

«Отже, ця битва є набагато масштабнішою, ніж просто за суверенітет України, хоча насамперед, йдеться про це», - зауважив представник Білого дому.

У цьому контексті він наголосив, що Сполучені Штати продовжать зосереджуватися на підтримці України в умовах її протистояння агресії рф.

Кірбі
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