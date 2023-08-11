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Президент ОАЕ планує організувати зустріч між Зеленським та путіним, - ЗМІ

10.08.2023 / 11:14
Президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд планує організувати зустріч між лідером України Володимиром Зеленським та диктатором володимиром путіним під час COP28 - Конференції ООН з питань зміни клімату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на L'Orient-Le Jour.

Варто додати, що конференція запланована на 30 листопада 2023 року в Дубаї.

Як пише видання, ініціатива щодо організації зустрічі виникла на прохання Папи Римського Франциска в координації з деякими європейськими державами.

Згідно з даними західних дипломатів, багато європейських країн продовжують контакт з Абу-Дабі, щоб підтримати ініціативу, оскільки ОАЕ може скористатись своїм геополітичним становищем, аби домогтись припинення вогню на території України. Мета організації зустрічі полягає в тому, щоб розпочати діалог, який в майбутньому зміг би покласти край війні.

Зокрема ідея про організацію зустрічі виникла ще під час візитів Мухаммада бін Заїда до росії.

"Папа Франциск привітав цю ідею з великим ентузіазмом, тим більше, що він вже співпрацював з ОАЕ під час прийняття "Документа про людське братерство" під час свого візиту в Абу-Дабі у 2019 році, що дозволило йому розвинути довірчі відносини з президентом ОАЕ", - розповідає джерело, близьке до Ватикану.

За словами неназваного європейського дипломата, голова Білого дому Джо Байден також знає про ініціативу та привітав її, заявивши, що готовий надати всю необхідну допомогу для досягнення її цілей.

Як пише видання, ініціатива президента ОАЕ підтверджує намір країни позиціонувати себе як ключового посередника на міжнародній арені завдяки своїй дипломатичній спритності та здатності говорити з усіма гравцями.

Нагадаємо, у 2022 році президент Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради нацбезпеки та оборони про неможливість переговорів із диктатором володимиром путіним.

За словами радника голови Офісу президента Подоляк, Україна не планує реагувати на "переговорне ниття" росіян, оскільки в цьому немає сенсу.

Зеленський, путін, Мухаммад бін Заїд, ОАЕ, COP28
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