Зеленський: Можу побажати президенту росії провести решту своїх днів у підвалі і з відром замість туалету

Як нагадав глава держави, у селі Ягідне до деокупації проживало близько 400 осіб.

"І 370 людей були в цьому підвалі", - сказав Зеленський під час спілкування з пресою, зазначивши, що їм довелося перенести тортури й нелюдське ставлення з боку російських окупантів.

Водночас він висловив подяку українським військовослужбовцям за звільнення населеного пункту, а також місцевим жителям, які чинили опір армії рф.

"Крім наших воїнів, хочу подякувати всім місцевим жителям і місцевій владі, які щодня в цій окупації боролися за своє життя. Можу додати лише одне: побачивши все це, можу побажати президенту росії провести решту своїх днів у підвалі і з відром замість туалету", - заявив він.