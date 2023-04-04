МОН: Важливо формувати у молодого громадянина історичну пам’ять на емоційному рівні

На цьому наголосив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, коментуючи геноцид на Київщині, який чинили російські окупанти.

Він зазначив, що спотворене “історичною наукою” минуле гарантує ті події, що відбувались навесні минулого року і відбуваються зараз на окупованих територіях.

«Недостатньо знати цифри, факти й послідовність подій – важливо формувати у молодого громадянина історичну пам’ять на емоційному рівні. Це біль, але він є часткою нашої історії і, не відчуваючи емоційного зв’язку з попередніми поколіннями, не розділяючи болю трагедій і тріумфу перемог попередніх поколінь – нацією не станеш», – написав він.

Лісовий вказав на необхідність ретельно та уважно ставитись до наукових досліджень проблематики геноцидів.

За його словами, важливо не допускати поспішності, маніпуляцій чи спотворень та дотримуватись найвищих стандартів наукової дискусії і дуже зважено оприлюднювати результати досліджень.

Водночас передумовою цьому має стати розслідування та покарання всієї вертикалі злочинців, своїх і іноземних.

«Без найменшої лояльності. Без термінів давності. Без оглядки на те, ким є зараз їхні нащадки», – наголосив він.