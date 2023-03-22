Лісовий розповів, як буде змінюватися МОН

Про це заявив новий міністр Оксен Лісовий.

"Ми не можемо ігнорувати контекст, у якому живемо. А тому я переконаний, що МОН має стати частиною стратегії оборони: у школах, у профтехах і вишах виховуємо свідомих громадян і майбутніх розробників технорішень для нашої перемоги та лідерів суспільної думки", - написав він у фейсбуці.

За його словами, Міносвіти цифровізуватиметься і системно змінюватиметься, зокрема, створюватимуться цифрові екосистеми для дітей, батьків, вчителів та освітніх управлінців.

"МОН адаптується до наслідків війни: відновлюємо освітню інфраструктуру, створюємо механізми для ефективного онлайн-навчання, а там, де дозволяє безпекова ситуація, - повертаємося до офлайну", - зазначив Лісовий.

За його словами, проводитиметься вимірювання освітніх втрат і розроблятиметься система їх відшкодування, а пріоритетом у цьому процесі стане ментальне здоров'я.

"Для МОН учитель - один із ключових клієнтів. Партнер, союзник, а не виконавець завдань, спущених згори, не гвинтик бюрократичної машини. Розпочинаємо шлях до підвищення престижу професії, переосмислення вищої педагогічної освіти, перегляду системи оплати праці", - наголосив Лісовий.

Крім того, за його словами, Міносвіти створює міжнародну коаліцію, яка співпрацюватиме з донорами щодо відновлення освіти і науки. Міністр наголосив, що професійно-технічна освіта є освітнім пріоритетом.