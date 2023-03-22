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Скібіцький: росія може воювати ще максимум до кінця 2024 року

24.03.2023 / 15:25
Країна-агресорка росія може воювати ще максимум два роки – до кінця 2024 року. Далі у неї просто не вистачить сил продовжувати це.

Проте рф може "здутися" ще швидше, якщо проти неї посилять санкції, заявив в інтерв'ю заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

"Воєнна розвідка Литви каже, що запас росії – це два роки. Ми також говоримо, що вони можуть вести війну ще 2023 – максимум 2024 рік – все. Це – якщо ми говоримо про конвенційну війну. А якщо посилити санкції, то цей запас буде ще меншим", – сказав Скібіцький.

Також він зазначив, що росія більше не може проводити широкомасштабні наступи.

За його словами, так званий "великий наступ" рф, який окупанти намагалися здійснити в минулі місяці, був швидше елементом кремлівської пропаганди і показав, що країна-агресорка переоцінила власні можливості.

"Де той великий наступ? росіяни перейшли до активних наступальних дій на початку лютого. Ціль у них залишилися одна – вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Але на сьогодні вже зрозуміло, що російські війська не мають спроможностей проводити широкомасштабні стратегічні наступальні операції", – наголосив Скібіцький.

Скібіцький
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