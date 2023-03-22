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Генпрокурор України вважає, що судити керівництво рф можна і заочно

24.03.2023 / 13:21
Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що трибунал зі злочинів агресії рф має проводити заочні засідання щодо залучення до відповідальності вищого керівництва рф за вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

"Я вважаю, що воно (судочинство, – ред.) може бути заочно, тому що важливо досягти справедливості за міжнародні злочини, навіть якщо винуватців немає на лаві підсудних", - зазначив він.

За словами Костіна, спеціальний трибунал має переслідувати "вище політичне та військове керівництво", включаючи російського диктатора володимира путіна.

Як відомо, МКС не може переслідувати злочин агресії через юридичні обмеження. З огляду на це зростає міжнародна підтримка створення спеціального трибуналу, який переслідував би російських лідерів за саме вторгнення в Україну.

Зазначимо заочне судочинство, міжнародні суди проводять вкрай рідко. Правила МКС передбачають, що обвинувачений підозрюваний має бути присутнім на судовому розгляді.

МКС, Костін
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