Британія припускає можливість відправлення інструкторів в Україну для проведення навчань ЗСУ

Про це він розповів виданню The Times під час візиту до Києва 18 грудня.

За словами Гілі, Велика Британія прагне адаптувати підготовку українських військових до їхніх актуальних потреб. Для цього розглядається можливість перенесення тренувань із Британії безпосередньо в Україну.

Міністр зазначив, що необхідно спростити доступ українців до навчань і співпрацювати з ними, щоб мотивувати та залучати більше новобранців.

Гілі підкреслив, що Британія готова реагувати на запити України та організовувати навчання там, де це буде найефективніше.

Міністр також заявив, що будь-які переговори щодо врегулювання війни в Україні мають відбуватися з позиції сили.

Таким чином, Лондон не підтримує заклики до поспішних домовленостей із президентом рф володимиром путіним.