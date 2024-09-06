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МО Британії: Чим довше Україна утримує Курськ, тим слабшим стає путін

11.09.2024 / 10:12
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі надав Палаті громад нову інформацію про війну в Україні, включаючи подробиці оборонної операції України в Курській області рф та прокоментував хід війни з рф.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві уряду Британії.

"Українцям потрібно посилити свою лінію фронту на сході, і вони прагнуть утримати територію під Курськом. Чим довше вони утримують Курськ, тим слабшим стає путін. Чим довше вони утримають Курськ, тим краще буде захищена Україна", - заявив він.

Гілі зазначив, що захист його країни бере початок в Україні.

"І тому захист Великої Британії починається з України. І якщо президент Путін переможе в Україні, він не зупиниться на Україні", - зазначив він.

Якщо великі країни змінюють міжнародні кордони силою, це підриває суверенітет та безпеку усіх держав, додав міністр. За його словами, тому такою важливою є підтримка Великої Британії разом з союзниками.

Як зазначається, керівники спецслужб Великої Британії та США підтвердили, що російська розвідка, здійснює "безрозсудну диверсійну кампанію по всій Європі".

"Путін націлений на нашу безпеку. Він націлений на наш спосіб життя. Ми стоїмо перед десятиліттям зростання російської агресії", - сказав Гілі.

Ось чому Велика Британія посилює підтримку Києва, адже це не лише боротьба України, це й наша боротьба, наголосив він.

"Україна бореться за повернення своєї суверенної території, але вона також бореться за зміцнення миру, демократії та безпеки в решті Європи", - йдеться у заяві.

Велика Британія, Гілі
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