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ЦНС: На ТОТ росіяни хочуть до кінця 2024 року "паспортизувати" усе українське населення

11.09.2024 / 12:16
До кінця 2024 року кремль має намір на тимчасово окупованих територіях України "паспортизувати" усе місцеве населення віком від 14 років. Серед працівників підприємст, установ, організацій, які опинилися в окупації, розпочалася жорстка інформаційна кампанія.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, за даними ЦНС, людей залякують позбавленням практично будь яких прав. А з початку 2025 року тих, хто не отримав російський документ, будуть вносити на спецоблік та позбавляти права "іноземного громадянина".

"Ця примусова паспортизація є частиною ширшої стратегії росії зі зміни демографічного складу окупованих територій та спроби легітимізувати свій контроль над українськими землями. Жителі тимчасово загарбаних територій опиняються перед складним вибором: або підкорятися і втратити свою ідентичність, або відмовитися і бути ізольованими від суспільства, на своїй рідній землі. Така політика кремля є черговим кроком у напрямку насильницької русифікації та асиміляції українців", - наголосили в Центрі нацспротиву.

ЦНС
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