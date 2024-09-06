ЦНС: На ТОТ росіяни хочуть до кінця 2024 року "паспортизувати" усе українське населення

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Кемпбелл: Китай безпосередньо підтримує зусилля росії з ведення війни проти України
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Репортер: Україна може отримати дозвіл бити по рф далекобійною зброєю
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МО Британії: Чим довше Україна утримує Курськ, тим слабшим стає путін
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Литва готує загальнонаціональний план масової евакуації
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Фіцо: По Україні бігають війська, які ми сьогодні вважаємо небезпечними і забороненими
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Шмигаль: Нині ЗСУ потребують більшого фінансування, оскільки триває мобілізація та дозаповнення вакансій у війську
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СМПУ: Імпорт молочних продуктів в Україну перевищив експорт
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Сибіга: Наша оборонна промисловість може виробляти значно більше за додаткових інвестицій
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У росії очикують прискорену девальвацію рубля, - ЗМІ
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Федоров: Уряд дозаолив відкрити ринок вибухових речовин та детонаторів
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ТОП-5 бюджетных межкомнатных дверей не в ущерб качеству: обзор доступных дверей в ассортименте магазина «Альберо»10.09.2024 / 12:24
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