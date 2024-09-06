ЦНС: На ТОТ росіяни хочуть до кінця 2024 року "паспортизувати" усе українське населення

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, за даними ЦНС, людей залякують позбавленням практично будь яких прав. А з початку 2025 року тих, хто не отримав російський документ, будуть вносити на спецоблік та позбавляти права "іноземного громадянина".

"Ця примусова паспортизація є частиною ширшої стратегії росії зі зміни демографічного складу окупованих територій та спроби легітимізувати свій контроль над українськими землями. Жителі тимчасово загарбаних територій опиняються перед складним вибором: або підкорятися і втратити свою ідентичність, або відмовитися і бути ізольованими від суспільства, на своїй рідній землі. Така політика кремля є черговим кроком у напрямку насильницької русифікації та асиміляції українців", - наголосили в Центрі нацспротиву.