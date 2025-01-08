Сибіга назвав період після 20 січня можливістю для України прискорити досягнення миру

Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю телеканалу ARD, оприлюдненому у понеділок, 13 січня.

Так, говорячи про інавгурацію Дональда Трампа, Сибіга назвав період після 20 січня "шансом, динамікою, додатковою можливістю для України" прискорити досягнення миру. На його думку, це спільна мета України та США і погляди на досягнення цієї мети збігаються.

Міністр не відповів прямо на запитання, як він оцінює скептицизм Трампа щодо можливого вступу України в НАТО та планування ним зустрічі з російським очільником володимиром путіним. Київ, за словами Сибіги, вітатиме будь-які "дієві гарантії" безпеки та будь-яку підтримку на шляху до НАТО.

Сибіга підкреслив, що дипломатія і ситуація на полі бою доповнюють і підсилюють одне одного, є паралельними треками. При цьому формула "мир через силу" є фокусом для української дипломатії. Отже, підкреслив міністр, Україна потребує зараз зміцнення своїх військових потужностей.

За словами Сибіги, треба підвищити для росії ціну її війни. У зв'язку з цим він згадав санкції, заморожування активів і зняття будь-яких обмежень на використання далекобійної зброї. Всі ці заходи разом дадуть потрібний ефект.

Міністр додав, що Курська операція ЗСУ має дати Україні "кращу політичну відправну точку для можливих переговорів".