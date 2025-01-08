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Міноборони Британії назвало кількість ракет та дронів, запущених росією по Україні у гудні 2024 року

14.01.2025 / 17:27
росія у грудні 2024 року запустила по території України близько 1700 односторонніх ракет та ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА OWA) різних типів.

Така кількість менша, аніж у листопаді - 2300. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Погодні умови, за інформацією відомства, вплинули на операції на початку місяця. Кілька ночей фіксували хвилі 100 дронів-камікадзе, які слідували за періодами особливо низької або нульової активності.

Військово-повітряні сили України інформували про те, що 53% російських дронів ліквідували, тоді як решту вдалося знешкодити завдяки радіоелектронної боротьби або вони вже відхилилися від курсу, не спричинивши істотної загрози.

За даними британської розвідки, різні фактори можуть впливати на місячні показники запусків. Водночас залишається вірогідність того, що російські війська й надалі зможуть підтримувати кількість, що перевищує принаймні 1500 на місяць.

БПЛА, дрони, ракети
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