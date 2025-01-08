ЦПД: росіяни поширюють фейк, що у Каліфорнії постраждали особняки високопоставлених українських військових

Про це інформує ЦПД у неділю, 12 січня.

У відео зазначається, що ці будинки начебто були куплені "членами команди Залужного" у період з квітня 2022 року по лютий 2024 року.

"Верифікувавши інформацію у United24 Media, Центр повідомляє, що платформа не створювала й не поширювала цей відеоматеріал", - наголосили у повідомленні.

І додали, що метою цієї брехні є дискредитація Збройних Сил України.