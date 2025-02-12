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Віцепрем'єр: Після завершення війни близько 30% українців розглядатимуть можливість повернення в Україну

12.02.2025 / 13:19
Після завершення війни та встановлення стабільного миру близько 30% українців, які виїхали за кордон, розглядатимуть можливість повернення додому.

Про це в інтерв'ю Die Welt повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов, передає УНН.

«Ми не виключаємо, що, як тільки війна завершиться і встановиться стабільний мир, близько 30% людей серйозно розглядатимуть можливість повернення. Інші, ймовірно, висуватимуть додаткові умови. І буде група тих, хто не повернеться», - сказав Чернишов.

Він додав, що навіть вони можуть бути корисними для України – і вже є такими: вони підтримують українське суспільство, українську армію та роблять багато важливого.

«Я ними пишаюся. У цій війні кожен має свою роль», - сказав Чернишов.

Чернишов
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