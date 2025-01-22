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Мінцифри: В Україні почав працювати центр з розробки та впровадження ШІ в GovTech-проєктах

05.02.2025 / 16:25
Міністерство цифрової трансформації започатковує в Україні WinWin AI Center of Excellence, що спеціалізуватиметься на розробці та впровадженні рішень із застосуванням штучного інтелекту у сфері державного управління.

Про це інформує пресслужба Мінцифри.

Центр зосередиться на розробці та впровадженні штучного інтелекту в GovTech-проєктах і ключових сферах життя українців, зокрема в обороні, медицині, освіті та бізнесі, а WINWIN AI Center of Excellence об'єднає провідних міжнародних та українських технологічних експертів для вивчення кращих світових практик і розробки інноваційних рішень.

В пресслужбі зазначили, що мають на меті амбітну мету — до 2030 року увійти в топ-3 країни світу за рівнем інтеграції та впровадження AI-рішень.

Для цього вже зараз визначили пріоритетні напрями.

Серед ключових цілей:

  • розробка національної AI-стратегії та програми інвестування в дослідження й розробку AI-рішень;
  • створення найсприятливішого у світі правового середовища для розвитку;
  • щорічне зростання кількості AI-стартапів щонайменше на 50%;
  • зміцнення позицій України як країни з найбільшою кількістю AI-розробників і спеціалістів у Європі.

В пресслужбі повідомляють, що WINWIN AI Center of Excellence стане драйвером створення ШІ-інновацій для досягнення глобальної мети.

Кключові завдання центру на рік:

  • розробити національну мовну модель LLM для державних сервісів;
  • створити механізм розробки пілотних AI-рішень;
  • запустити AI-інкубатор та випустити мінімум три ШІ-продукти;
  • інтегрувати ШІ в "Дію" та "Мрію".

Очолили новостворений центр Данило Цьвок, який понад 10 років займався інноваціями і менеджментом масштабних проєктів та Дмитро Овчаренко — архітектор і технічний директор з майже 20-річним досвідом.

Мінцифри
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