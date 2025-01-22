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Федоров: Працюємо, щоб в Дії з'явився такий певний помічник, який може використовувати мову AI

05.02.2025 / 15:23
У застосунку Дія в першому кварталі 2025 року може з'явитись AI-асистент, який заслуховуватиме скарги громадян і переадресовуватиме їх до відповідних державних установ.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на презентації AI Center of Excellence 4 лютого, передає Інтерфакс-України.

"Ми працюємо над тим, щоб в Дії з'явився такий певний помічник, який може використовувати мову AI, певний AI-агент, до якого ви можете звернутися, якщо у вас є проблема під час взаємодії з державою", - зазначив він.

За словами Федорова, до помічника можна буде звернутися голосом, адже він буде спроможний трансформувати голос в текст. Після цього Дія визначить, у площині повноважень якого міністерства лежить розв'язання скарги або питання, і перенаправлятиме звернення.

Поява в Дії голосового помічника очікується в першому кварталі 2025 року.

Міністр також повідомив, що у фокусі уваги Мінцифри є ще кілька проєктів - від фанрейзингової платформи, найбільшого мовного медіа, до BrayOne, GovTech,

"Якщо говоримо про штучний інтелект, то тут ми також пішли з досить амбітним завданням. Ми поставили перед себою мету - до 2030 року ввійти до ТОП-3 країн світу за рівнем інтеграції та провадження AI-рішень", - заявив Федоров.

Він додав, що не варто чекати появи в Україні конкурентів OpenAI або DeepSeek ще в 2025 році.

Федоров
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