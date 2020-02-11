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Назначен врио главы Ивано-Франковской ОГА

11.02.2020 / 17:58
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющего обязанности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталия Федорова.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующий указ №44/2020 Зеленский подписал в понедельник, 10 февраля.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации на Федорова Виталия Васильевича", - говорится в указе.

До этого Федоров занимал должность заместителя главы Ивано-Фарнковской ОГА.

Источник

Ивано-Франковская ОГА, Федоров
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