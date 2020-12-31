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Зеленский представил нового главу Ивано-Франковской ОГА Бойчука

31.12.2020 / 15:16
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область встретился с административно-хозяйственным активом и представил нового главу облгосадминистрации Андрея Бойчука, выразив надежду на успешную командную работу в регионе.

"Я вас поздравляю и желаю успехов. Желаю, чтобы вам удалось показать результаты людям", - цитирует Зеленского пресс-служба президента 30 декабря.

Глава Бойчук отметил, что эта должность является для него большой ответственностью.

"С первого дня налаживаем внутреннюю управленческую коммуникацию, сотрудничество с органами государственной власти и местного самоуправления. Я заинтересован работать с каждым руководителем громады, села, поселка, города, района над проблемными вопросами", - отметил он.

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев отметил, что в 2020 году в Украине был построен фундамент децентрализации, сформирована конфигурация объединенных территориальных громад. Он напомнил, что в результате укрупнения в Украине теперь 136 районов вместо 490, в том числе шесть - на Ивано-Франковщине.

"Многое было сделано в рамках реализации программы "Большое строительство" в Ивано-Франковской области, но этого еще недостаточно. Планы на 2021 год более амбициозные. Это программа, которая действует не на бумаге, а уже улучшает жизнь миллионам украинцев", - отметил Чернышев.

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Ивано-Франковская ОГА, Бойчук
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