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Шмыгаль сказал, кто в первую очередь получит вакцину от Sinovac

31.12.2020 / 17:52
Первая партия вакцины от Sinovac Biotech составит 700 тыс. доз и будет поставлена ​​в Украину в течение 30 дней после ее официальной регистрации, ее получат бесплатно врачи и люди из группы риска в соответствии с национальным планом вакцинации.

Об этом сообщает Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Телеграме.

"Минздрав во исполнение поручения Президента Украины Владимира Зеленского заключило контракт о поставках вакцины компании Sinovac Biotech. Первая партия вакцины составит 700 000 доз и будет поставлена ​​в Украину в течение 30 дней после ее официальной регистрации. Вакцину получат бесплатно врачи и люди из группы риска в соответствии с национальным планом вакцинации ", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что правительство и Офис Президента продолжают активно вести переговоры с руководством других государств и международными финансовыми партнерами по закупке дополнительных доз вакцины в кратчайшие сроки.

Напомним, Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech от COVID-19 объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу. Sinovac Biotech является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин.

Sinovac Biotech (CoronaVac) является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Проведенные клинические испытания в разных странах, по результатам промежуточных данных, показали эффективность препарата до 97%.

Источник

коронавирус, вакцина, Шмыгаль
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