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Украина будет иметь достаточно ресурса для закупки вакцин против COVID-19 — Шмыгаль

28.12.2020 / 16:49
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет иметь достаточно ресурса для закупки вакцин против COVID-19.

 

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Правительство и Офис Президента активно работают, чтобы в 2021 году Украина гарантированно имела значительно большее количество вакцин, кроме запланированных 8 млн доз в рамках глобальной инициативы COVAX", - написал он.

По его словам, дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам.

Напоминаем: Украина подала заявку на вакцину от коронавируса COVAX: в приоритете – пол страны

В ЦОС заявили, что Украина скорее всего получит вакцину AstraZeneсa.

Источник

коронавирус, вакцина, Шмыгаль
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