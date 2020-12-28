Более 70% коек для больных COVID обеспечены кислородом – МОЗ

Об этом заявил главный государственный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в Facebook

Дословно: "На сегодня более 70% от всех коек, выделенных под ковид, обеспечены кислородом.

Сейчас 55-60% из госпитализированных нуждаются в лечении кислородом.

Всего в больницах перепрофилированы под оказание медицинской помощи людям, страдающим коронавирусной болезнью, 64 349 коек. Из них 44 436 коек с кислородом, и это почти 70% от всех отведенных коек.

На сегодня в больницах есть 29 487 свободных коек с кислородом".

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