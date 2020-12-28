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Более 70% коек для больных COVID обеспечены кислородом – МОЗ

28.12.2020 / 16:18
В Минздраве уверяют, что сейчас более 70% от всех коек, выделенных под лечение больных COVID-19, обеспечены кислородом.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в Facebook

Дословно: "На сегодня более 70% от всех коек, выделенных под ковид, обеспечены кислородом.

Сейчас 55-60% из госпитализированных нуждаются в лечении кислородом.

Всего в больницах перепрофилированы под оказание медицинской помощи людям, страдающим коронавирусной болезнью, 64 349 коек. Из них 44 436 коек с кислородом, и это почти 70% от всех отведенных коек.

На сегодня в больницах есть 29 487 свободных коек с кислородом".

Источник

коронавирус, кислород, Минздрав
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