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Минздрав: самый высокий показатель загруженности коек с кислородом в семи областях

08.04.2021 / 10:14
Министерство здравоохранения обновило распределение карантинных зон. Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 21 регионе и в Киеве, на красном уровне находятся столица и 10 областей.

Об этом сообщает Минздрав.

Согласно им, в красной зоне находятся Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черновицкая области.

Показатель госпитализаций выше определенного - 60 на 100 тыс. населения - в 22 регионах - Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

При определенном показателе уровня госпитализаций - 60 на 100 тыс. населения - в Киеве этот показатель по состоянию на 6 апреля составляет 113,5. Занятость коек с кислородом в Киеве по состоянию на 6 апреля при определенном показателе 65% составляет 82%.

Самый высокий показатель госпитализаций по состоянию на 6 апреля в Хмельницкой области - 129 на 100 тыс. населения, в Винницкой области - 102,1 на 100 тыс. населения, в Житомирской области - 113, Николаевской области - 113,6, Черниговской - 108,2.

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коронавирус, кислород, Минздрав
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