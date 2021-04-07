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Американское издание считает санкции Зеленского политическим «преследованием» оппозиции и Медведчука

07.04.2021 / 19:27
В последние несколько месяцев Президент Украины подписал ряд указов о введении санкций против юридических и физических лиц, большинство из которых являются гражданами Украины и тем или иным образом связаны с главным политическим противником Владимира Зеленского – председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.

Об этом пишет крупнейшая англоязычная газета украинской диаспоры в США The Ukrainian Weekly.

«Преследуя десятки юридических и физических лиц, включая членов бывшего политического руководства страны, Украина за последние две недели ввела четвертый раунд санкций», – говорится в публикации.

Издание напоминает, что первыми под санкции Зеленского попали три оппозиционных телеканала: «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также лидер оппозиции Виктор Медведчук.

«2 февраля были отключены три телеканала, обвиняемые в распространении дезинформации и российской пропаганде, – пишет The Ukrainian Weekly. – Затем, 19 февраля, под санкции попал председатель Политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук вместе с женой. Оксана Марченко, жена Медведчука, пообещала заняться политикой, чтобы противостоять Офису Президента Зеленского».

Власти Украины утверждают, что данные меры являются частью борьбы с российским влиянием в стране. Но, по мнению американского издания, законность и правомерность обвинений официального Киева вызывает большие сомнения.

«Большинство санкций, наложенных Киевом в течение четырех туров, основывались на утверждениях, которые не были доказаны в суде», – подчеркивается в опубликованной статье.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.

санкции, Медведчук, Зеленский
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