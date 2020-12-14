РФ дала понять, что для них Зеленский и "слуги" - такие же как Порошенко, - Чаплыга

Об этом написал в Facebook политический активист и блогер Михаил Чаплыга.

"РФ играет в макроигру. И уже раз это показала, когда был ОппоБлок и ОПЗЖ. РФ не играет в суб-течения. Хочешь быть в пророссийском векторе - иди в партию Медведчука (ОПЗЖ)... остальных под санкции, чтоб не петляли и нашим и вашим. Результат известен", - напомнил он.

По словам Чаплыги, санкции РФ поставили Зеленского и "слуг народа" перед дилеммой - либо они обслуживают интересы Запада и Джорджа Сороса, либо выполняют обещания, взятые на себя во время встречи в "нормандском формате" в Париже в декабре 2019 года.

"Также получилось и сейчас. Либо фракция Слуг служит Транснационалам и Соросятам... либо исполняет обещания и ищет нормализацию с РФ. Суб-фракции не интересны", - резюмировал блогер.

По сути, сделал вывод Чаплыга, власти Российской Федерации просто дали понять, что воспринимают партию "Слуга народа" в качестве подвида проекта Порошенко - т. е. исполнителей воли транснационалов и Запада.

"Значит, теперь будет стратегия "выдавливания". Порошенко играет на западную Украину, подминая под себя весь "ура-патриотичный" электорат... И ему в этом всячески будут помогать, а партия Медведчука (ОПЗЖ) становится оплотом противостояния внешнему управлению и выступает за нормализацию с РФ", - объяснил автор.

Как отметил Чаплыга, Зеленский и "слуги народа" превращаются в "компрадоров", которые одинаково чужие и для избирателей "Европейской солидарности" Порошенко, и для сторонников "Оппозиционной платформы - За жизнь" Медведчука.

"При этом Слуги оформляются в нише "продажных компрадоров" транснационалов... одинаково противных и Петру (ЕС), и Медведчуку (ОПЗЖ) и народу Украины", - пояснил блогер.

"Это значит, что на фоне центробежных процессов в феодах, по-сути оформляется раздел Украины, где Петра (ЕС) коронуют на Западную, а Медведчук (ОПЗЖ) забирает центр и юго-восток. При этом Медведчук будет представлен электорально и на западной Украине, а Петро будет электорально представлен и на юго-востоке", - добавил он.

Чаплыга констатировал, что Зеленского и партию "Слуга народа" загнали в электоральную нишу размером в 10%, где они будут конкурировать с "соросятами".

"Слугам остается ниша в 10%, на которой они будут жестоко бороться за жизнь с "Голосом" Фиалы и другими "ударами". Теперь ВСЕ Слуги... и бывшие и настоящие на макроуровне загоняются в нишу "соросятни"... вместе с Зеленским... Но прикол в том, что именно старая "соросятня" в той нише Зеленского и его Слуг и дожует! На радость всем. И все им в этом помогут", - спрогнозировал политический активист.

"Зеленский вместе со своими Служками предал Народ, который его избрал... продал страну транснационалам и лег под бритов. Ну... меч истории неумолим. Гильотина пожирает своих создателей", - заключил политический активист и блогер Михаил Чаплыга.