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В УПЦ рассказали, можно ли подавать записки за некрещеных и неверующих

14.12.2020 / 16:30
В УПЦ рассказали, можно ли подавать записки за некрещеных и неверующих
Источник: Центр информации УПЦ
Молиться в храме не положено только о некрещеных, о неверующих молитвы не запрещены

Молитва за неверующих, особенно усопших, не то что запрещена, но, наоборот, считается крайне необходимой. 

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Молиться в храме не положено только о некрещеных, о неверующих молитвы не запрещены. За некрещеных не столько запрещено молиться, сколько нет смысла: Крещение – это дверь в Церковь Христову, а потому все, что совершается в Церкви, совершается только для вошедших в нее. Следовательно, если человек не крещен, значит он не имеет к Церкви никакого отношения, а потому молиться о нем нелогично. Правда, при этом допускается возможность частной, домашней молитвы о тех, кто по тем или иным причинам еще не вошел в Церковь (например, по упорству воли), чтобы Господь смягчил их сердце и сподобил просвещения», - объяснил Андрей Музольф.

По словам преподавателя КДАиС, если неверующие крещены, но при этом не желают вести жизнь православных христиан: исполнять заповеди Божии, посещать храм, молиться Богу, в таком случае о них как раз положено молиться сугубо, чтобы Господь вразумил их и наставил на путь истины.

«Подобное можно сказать и о тех, кто умер, будучи крещеным, но при этом далеким от Церкви. Молитва соединяет два мира: мир живых и мир умерших. В церковной традиции есть понятие о Церкви Небесной и Церкви земной, и именно молитва является связующим звеном между ними», - подчеркнул Андрей Музольф.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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