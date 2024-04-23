Керівництву холдингу Шериф загрожує від 5 років тюрми за привласнення державних коштів України

Охоронна компанія ексдепутата Київради Дмитра Стрижова засвітилася у новому кримінальному провадженні. На охороні державного лісового господарства у західних областях освоїли зайві 420 тисяч гривень, але це лише верхівка айсберга. За подібний злочин фігуранти можуть сісти до в’язниці на 5-8 років. Та компанія вирішила стати на потік в отриманні державних грошей. При цьому складається враження, що фірми з групи компаній Шериф порушують трудове законодавство, сплачують робітникам мінімальні зарплати або навіть менше та відповідно не доплачують податки у бюджет Української держави, яка воює.

Державні тендери - коритце для Стрижових

25 березня 2024 року Печерське районне управління поліції Києва відкрило кримінальне провадження №12024100060000677 в ЄРДР за фактом можливого завдавати збитків державі на 420 тис. грн (ст. 191 ч. 4 Кримінального кодексу України) з боку відомої охоронної компанії з Києва “Шериф”. Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження №42024000000000520 за цим же епізодом. А ще Бюро економічної безпеки відкрило провадження № 42024260000000034. Ця стаття Кримінального кодексу називається “Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”. За таке винні можуть понести покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Понести відповідальність може керівництво компанії “Шериф” та співробітники, які мають право підпису.

Справа стосується охоронних послуг, які компанія ПП “Шериф-Захист” (не) надає держпідприємству “Ліси України”. 10 листопада 2023 року ДП “Ліси України” та ПП “Шериф-Захист” за результатом тендеру уклали договір про надання охоронних послуг на 54 об’єктах лісгоспів у Хмельницькій, Чернівецькій та Тернопільській областях протягом 1 року. Послуги мали коштувати 42 мільйони 365 тисяч 472 гривні. Мінімально для такої роботи потрібно хоча б 162 охоронці у штаті, однак у фірми їх офіційно було у штаті 33 людини (про це “Шериф-Захист” повідомили податкову на початку 2023 року, а у березні 2024 року у “Шерифі” вже вказали 107 штатних працівників, але все одно це менше за необхідну кількість).

Проте у лютому 2024 року вийшла публікація інформагентства “ХМ-Інсайд”. Вони пишуть, що їхні довірені особи перевірили декілька пунктів Хмельницького району, де за цим тендером мали надаватися охоронні послуги. Робилося це у різний час доби та у різні дні. У селі Бохни знаходиться цілодобовий пост. Як зазначають журналісти, 29 січня 2024 року жодної охорони там не побачили. На посту у Головчинцях теж не помітили присутності охорони, а двері були зачинені. У Пархомівці на пункті охорони був лише лісник, а до того активісти не помітили жодної особи. У селі Прибузьке, де знаходиться центральний офіс лісництва, теж має бути розташований цілодобовий пост охорони. За словами активістів, на яких посилаються журналісти “ХМ-Інсайд”, вдень там взагалі нікого не було. Як працівників, так і охорони. У місті Деражня до людей виходила одна й та ж жінка, у неї не побачили ані уніформи (яка має бути за умовами договору), ані спецзасобів, до того ж вона нічого не знала про свого роботодавця, втім, наступного дня вже знала, хто її взяв на роботу та сказала, що у неї “є форма та спецзасоби”, але не показала їх журналістам.

Після цієї публікації журналістів вартість робіт за договором знизилася з 42 млн 365 тис. 472 грн на 16 млн 565 тис. 210 грн у зв'язку “зі зменшенням обсягу робіт”. Вірогідно, замовник побачив, що охоронна компанія не може надати послуги у повному обсязі. І було б добре, якби це помітили до публікацій у ЗМІ та звернень журналістів до самої компанії. Тепер за цим епізодом є підозри у “освоєнні” зайвих 420 тис. грн.

Проте проблеми з охороною за цим тендером не спинили держпідприємство “Ліси України”. 4 квітня 2024 року ДП “Ліси України” уклало новий договір на охорону об’єктів з ПП “Шериф-Захисту” на суму у 48 млн 754 тис. 882 грн. На цей раз йдеться про охорону об’єктів лісгоспів у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях. Послуги за бюджетні кошти мають надаватися до кінця 2024 року. Цікаво, що поліція охорони, яка б точно могла якісно забезпечити охорону, тендер програла: її послуги коштують дорожче, ніж у ділків “Шерифа”. Згідно з умовами договору, потрібно забезпечити 62 пости охорони. На це необхідно щонайменше 212 штатних охоронців, а якщо дотримуватися Кодексу законів про працю, то і всі 248 штатні працівники. При цьому на початку 2024 року компанія у своїй звітності до податківців зазначила, що офіційно у штаті там працює 107 штатних співробітників. При цьому компанії ще й потрібно охороняти об’єкти “Лісів України” у Хмельницькій, Чернівецькій та Тернопільській, на що потрібно щонайменше 200 штатних охоронців.

Таким чином, стикаємося з порушенням законодавства з боку “Шерифу”. Недостовірна інформація, яку надають до податкової, свідчить про те, що не всі охоронці “Шерифу” виявляються офіційно працевлаштованими. А це призводить до того, що державі за цих людей не сплачуються податки, а такі робітники соціально не захищені.

Журналісти повідомляли про те, що на частині об’єктів, які охороняли та продовжують охороняти компанії з групи “Шериф”, оплата для охоронців передбачалася нижчою навіть за мінімальну зарплату, що є порушенням законодавства про працю. Тому не важко уявити, чому на якихось об’єктів може не бути охоронців у певний час доби або взагалі. Люди просто не хочуть приходити на неофіційну роботу за копійки. При цьому відповідальності для них скоріше за все ніякої не буде, якщо з ними не укладали трудові договори та не влаштували офіційно на роботу.

Ми розіслали запити замовникам охоронних послуг, які протягом 2022-2024 років довірили бюджетні кошти компаніям з групи “Шериф”. “Украерорух” прокоментував якість роботи компанії ТОВ “Ювенал-Гард” з групи “Шериф”, яка надавала послуги з охорони цивільних авіаційних об’єктів України під час війни. Спочатку ці послуги мали коштувати понад 10,2 млн грн, однак пізніше “подешевшали” до 7,34 млн грн.

Ціна 1 години охорони, згідно з договором між державним “Украерорухом” та ТОВ “Ювенал-Гард” (яке належить тещі Дмитра Стрижова Любові Обломєй), складала 36,50 грн, що значно нижче розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом України “Про державний бюджет України на 2022 рік” (39,26 грн/год). У 2023 та 2024 роках мінімалка стала ще більше. І це не враховуючи податків - мінімум +41.5% нарахування та відрахування з заробітної плати.

За нашими даними, протягом жовтня - грудня 2022 року свідомі громадяни неодноразово у різний час доби робили візити на об'єкти охорони “Украероруху”, які були зазначені в договорі, що знаходиться в публічному доступі. За наданою нам інформацією, жодного разу не бачили там охоронників ТОВ “Ювенал-Гард”. Відповідно у таких випадках мова може йти не лише про офіційно не оформлених співробітників, які отримують зарплату у конвертах. А мова може йти про фіктивне надання послуг, які ніби-то мають надаватися за договором, а фактично не надаються, та ніхто не перевіряє їхню якість.

Ми запитали в “Украероруху”, чи не перевіряли вони вибірково по своїх об’єктах присутність охоронців від приватної компанії “Ювенал-Гард”, які там мають бути. Також спитали, чи не засмучує їх те, що охоронці фактично отримують платню меншу за мінімальну зарплату. На це нам повідомили, що державне підприємство провело тендер згідно з законодавством, обраний учасник (ТОВ “Ювенал-Гард”) відповідає всім критеріям для надання послуг. А всі інші питання “не входять до компетенції замовника” (“Украероруху”). Відповідно існує ідеальна корупційна схема, коли державні організації замовляють послуги з охорони компаніям, якість та контроль за наданням цих послуг їх не цікавить, відповідно компанії можуть або не надавати послуги повністю або робити це з порушеннями. У цьому випадку, вірогідно, така ж ситуація, бо бюджетні гроші приватна охоронна компанія отримує, а охоронців на місці немає, ніяких штрафів та санкцій за це не передбачено.

У грудні 2023 року Сумський центр професійно-технічної освіти уклав договір на охоронні послуги на 2024 рік з ТОВ “Агентство “Грізлі” тещі Стрижова на суму 337 тис. 306 грн. Відповідно до договору за охорону заклад освіти платитиме 38,40 грн/год, при цьому мінімальна зарплата в Україні на початок 2024 року становить 42,6 грн/год. Тобто або фірма працює собі у збиток або платить охоронцям неофіційно чи сплачує їм менше за мінімальну зарплату. На наш запит у закладі відповіли, що як працює та скільки отримує охоронець, а також рентабельність охорони - це внутрішні справи компанії, що надає послуги.

У Держенергонагляді ми запитали щодо тендеру на 1 млн 257 тис. 869 грн, за яким охоронні послуги надає ТОВ “САТИШ” тещі Стрижова у 2024 році. Там відповіли, що як працевлаштовані охоронці - це внутрішня справа компанії. Бо за вимогами тендеру їх мало бути 12, а у компанії офіційно працювало лише 5 (про що вона повідомляла податкову у березні 2023 року). А те, що охоронцям платять менше за мінімальну зарплату - це внутрішні справи компанії “САТИШ”, яка надає послуги охорони.

Напевно, так буде і з “Лісами України”, якщо хтось не вкраде державне майно, коли охоронці будуть відсутні. Сподіваємося, цього не станеться. Але державним компаніям варто було б перевіряти, за що вони платять бюджетні кошти бізнесменам.

У 2021 році одна з фірм корпорації “Шериф”, а саме ПП “Шериф Інкасація”, яке належить Марині Стрижовій - дружині Дмитра Стрижова, у 2021 році отримала від Нацбанку ліцензію на здійснення діяльності з інкасації коштів, перевезення валюти та інших цінностей (такі послуги надаються банкам). Нам стало відомо, що у 2024 році бізнес Стрижових планує скоротити цей напрям роботи. Річ у тім, що за новим законодавством всі бенефіціарні власники та топменеджент таких компаній стають підзвітними до кінця життя так само як і депутати (PEP). Цікаво, чи перевіряє Нацбанк України підприємства, яким видає ліцензії? Та як можуть отримувати подібні ліцензії від НБУ фірми з такою кількістю скандальних тендерів за участі бізнес-груп їхніх власників?

Гучні скандали давно переслідують бізнес Дмитра Стрижова та партнерів. У 2020 році ЗМІ писали, що фірма ПП “Регіональний охоронний союз” могла завдати збитків державі на 1,7 млн грн. Розслідуванням встановлено, що у 2019 році посадові особи комунального підприємства Київради “Київтеплоенерго” уклали з приватним підприємством договір про надання охоронних послуг об’єктів у столиці. Надалі “Київтеплоенерго” перерахувало на рахунки приватного підприємства понад 40 млн грн бюджетних коштів. Однак, як встановлено досудовим розслідуванням, виконавцем не надано охоронних послуг на загальну суму понад 1,7 млн грн, що підтверджується висновками експертиз. Власником та директором цієї охоронною компанії тоді був Роман Павлюк, який на той момент працював директором з розвитку холдингу “Шериф” і директором частини з фірм холдингу. А Дмитро Стрижов тоді був депутатом Київради. Директор дирекції безпеки “Київтеплоенерго” та заступник керівника “Шерифа” отримали підозру у вчиненні злочину. Однак у 2022 році справу закрили по строку давності.

Які умови праці

В інтернеті ми знайшли відгуки про роботу у компанії “Шериф” за останні кілька років. Майже всі з них - негативні. Уявити, що всі їх написали конкуренти компанії, якось складно. Люди скаржаться на затримки у зарплаті, неофіційне працевлаштування, зарплату у конвертах, штрафи, різні побори з боку компанії (на уніформу або щось інше).

Скаржаться і на понаднормову роботу. Та навіть за столові прибори для обіду треба платити співробітникам, які отримують зарплату, що менша за мінімальну. Судячи з коментарів, ставлення до співробітників зазвичай дуже посереднє.

А ще співробітники не знають, чи не звільнять їх завтра. Бо фактично з більшістю не укладають трудові договори. Відповідно офіційно вони там і не працюють. Цікаво, що у 2014 році у фірму ПП “Шериф” взяли на роботу в охоронці раніше засудженого чоловіка, а у тому ж році він вирішив трохи “наварити” грошей на фірмі завдяки заправці газом за карточками фірми; хоч збитків фірмі він завдав на 400 гривень (30,5 доларів за тодішнім курсом!), фірма пішла з цим до суду, і чоловіку присудили 1 рік позбавлення волі.

Сам власник “Шерифа” Дмитро Стрижов у 2019 році вже пояснював бізнесмену Євгенію Черняку, як це працює. Екіпажі груп реагування отримують середню на ринку зарплату, у них є бонуси. А от звичайні охоронці отримують “мінімальну зарплату”. А мотивують їх лише тим, що у компанії буцімто є гарні умови для співробітників. Фактично виглядає, що умови для більшості співробітників не сприятливі та не надають якихось переваг. Звичайно, пенсіонерам та студентам без відповідного досвіду роботу, які не можуть ніде працевлаштуватися, це підійде, але якісних охоронців з них не вийде.

Та все ж ефективно охороняти об’єкти у “Шерифі” вміють. Наприклад, за даними аналітичної платформи YouControl, 30 січня 2019 року у Києві група швидкого реагування приїхала на виклик. Клієнт - власник залу гральних автоматів. Один з відвідувачів затримався вночі у закладі та не хотів звідти йти. Було викликано групу “шерифів”. Вони попросили чоловіка піти. Той не дослухався, за що був повалений на підлогу та отримав сильний удар ногою в живіт. Йому були завдані таким чином тяжкі тілесні ушкодження. Після цього він вже був на вулиці та не заважав закрити заклад. Охоронці “Шерифа” не допомогли лудоману та поїхали звідти. За це охоронцю присудили 5 років позбавлення волі, проте апеляційний суд звільнив від покарання та дав 3 роки випробувального терміну.

Детективний зв’язок з росіянами

Одним з напрямів діяльності групи компаній “Шериф” є послуги приватних детективів. Керує цим напрямком адвокат Віталій Мацелюх, який є також керуючим партнером адвокатського об’єднання “АРТІУС”. За чутками, всі сумнівні замовлення у “Шериф” зараз йдуть саме через нього. На сайті у Мацелюха пропонується і послуга фізичного та юридичного захисту (фізичний забезпечують охоронці “Шерифа”, а юридичний - сам адвокат та його підлеглі). У 2010 році Віталій Мацелюх разом з тещею власника “Шерифа” Дмитра Стрижова Любов’ю Обломєй заснували ГО “Спортивний клуб “Спартанець”.

Також Віталій Мацелюх супроводжує групу компаній “Шериф” у частині судових процесів. Наприклад, у 2021 році Дмитро Стрижов позивався до підприємств “Шериф-М” та “Шериф-Полтава” через їхню назву. На думку Стрижова, інші бізнесмени не мають використовувати слово “Шериф” у власній назві. У 2023 році Мацелюх відстоював у суді проти податківців інтереси компанії ТОВ “Грізлі-Захист” тещі Дмитра Стрижова та у суді проти газовиків інтереси ПП “Шериф Захист”. А пересувається юрист на LEXUS RX 300, що належить компанії “Шериф Гарант” (власник - Дмитро Стрижов), але має номерні знаки з назвою адвокатського об’єднання. На юриста теж записано декілька охоронних фірм, проте не настільки помітних на ринку.

Щонайменше у 2017-2018 роках у компанії “Шериф” очолював детективний напрямок Олег Малофеєв. Можливо, він там працював і довше, та може і зараз співпрацювати з охоронною компанією. Це колишній криміналіст міліції та один з небагатьох приватних детективів у Києві. Колись він працював на родину політика Євгена Червоненка.

На сайті “Шерифа” зазначається, що їхні детективи є членами міжнародних об’єднань - Світової асоціації детективів (WAD), Міжнародної асоціації приватних детективів (IAPD) та Міжнародної поліційної асоціації (IPA). В усіх трьох членом був Олег Малофєєв. І якщо IPA - створене у Великобританії у 1950-ті роки об’єднання співробітників поліції, а WAD створене у США у 1920-ті роки, то з IAPD дещо цікавіше.

На старому сайті “Шерифа” зазначається, що детективні послуги надаються не тільки в Україні, але й у “найближчих країнах”. А також можна “закривати питання” у країнах Європи та Америки. На нинішньому сайті вказано, що “спеціальні послуги” детективами можуть надаватися у зоні АТО та в окупованому Криму. Цікаві детективи з Києва, які працюють на окупованих росією територіях.

Міжнародна асоціація приватних детективів (IAPD) існує з 2009 року. Штаб-квартира її знаходиться у російському місті Санкт-Петербург. Очолює її росіянин Андрій Матушкін. Двоє його заступників - теж росіяни. На сайті зазначається, що мета організації - налагодження зв’язків між детективами, допомога один одному, спільні зусилля для розв’язання питань по роботі. Грубо кажучи, детектив з однієї країни може звернутися по допомогу до детектива з іншої країни, щоб виконати свою роботу на “чужій” території. Але ця організація здебільшого об’єдную детективів пострадянського простору або російськомовних детективів по світу (у т.ч. в США). І таким чином російський детектив може розв'язувати задачі в Україні або США завдяки іноземним колегам. У 2019 році там налічувалося 176 членів з 46 країн та понад 200 партнерів. Раніше на сайті IAPD вказувалася компанія “Шериф” як член асоціації від України. Але, напевно, через початок повномасштабної війни її звідти прибрали.

Росіянин Андрій Матушкін (ліворуч) на дитячих спортивних змаганнях

Керівник МАПД Андрій Матушкін у 2018 році опублікував у себе в фейсбуці матеріал, де згадувався Малофеєв, щодо ринку приватних детективів в Україні. До 2020 року включно Матушкін у профільні групи детективів у фейсбуку публікував контактну інформацію свого київського колеги. У 2023 році він цей матеріал знову опублікував як спогад. До речі, росіянин продовжує користуватися забороненим у росії Facebook для просування своєї організації та послуг.

Андрій Матушкін - ідейний рашист з Санкт-Петербурга. У своїх соцмережах з 2014 року публікує антиукраїнські дописи. Нещодавно на своїй сторінці “Вконтакте” він опублікував допис на кілька сторінок, де доводить, як нібито українські спецслужби організували теракт у підмосковному концертному комплексі “Крокус” (внаслідок чого загинуло понад 140 росіян). І це було ще до того, як російська влада почала вигадувати “український слід” у цьому теракті. Також Матушкін очолює громадську організацію “Георгіївський союз”.

І саме в очолювану таким “ідейним патріотом росії” організацію вступив і детектив Олег Малофеєв. Зараз, напевно, він з неї вийшов. Але сам факт присутності детектива в міжнародній російській організації, очолюваній російським українофобом, складно виправдати. Особливо після того, як росіяни захопили Крим та розв’язали гібридну війну у Донецькій та Луганській областях. Хіба що дійсно потрібні були контакти по роботі з росіянами та російськомовними детективами з сусідніх країн.

Наобіцяти та не виконати

Пообіцяти та не виконувати - це схоже на ДНК культуру холдингу “Шериф”. Власник компаній “Шериф” Дмитро Стрижов часто роздає інтерв’ю, де розповідає про фінансові показники своїх компаній, кількість клієнтів, кількість співробітників. А також там він розповідає про плани на найближче майбутнє та прогнозує, наскільки зростатимуть його компанії на ринку. Втім, ці прогнози ніколи не збуваються.

27 лютого 2022 року у компанії “Шериф” пообіцяли, що за кожен знищений ворожий танк у Києві та Київській області компанія заплатить по 1000 доларів. Іншої ворожої техніки - по 500 доларів. Щоправда, інформації про виплати так і не було. Тож це був або жарт або просто піар-обіцянка для привернення уваги до компанії. Якщо компанія справді щось виплатила, то в усіх їхніх рекламних матеріалах писали б про це.

У 2016 році Стрижов розповідав, що річний оборот компаній 10 млн дол. Він розповів, що там нібито 2000 співробітників (хоча за офіційними документами у штаті було в десятки разів менше) та 25 автівок з охоронцями у Києві. А свій бізнес тоді він оцінив у 40 млн дол.

5 квітня 2019 року (курс 26,6 грн/дол.) Дмитро Стрижов оцінив оборот компанії у 30 млн грн на місяць, 360 млн грн на рік (13,3 млн дол.). Тоді, за його словами, у компанії було 18,3 тис. клієнтів. Через 3 роки він обіцяв, що охоронятиме понад 500 тис. об’єктів. Втім, через 4 роки, у травні 2023 року (курс 36,3 грн/дол.), річний оборот був 15 млн дол. (544 млн грн), а клієнтів 40 тис. (більше на 118%) - це аж явно не обіцяні 500 тисяч. Це означає, що 21,7 тис. нових клієнтів збільшили оборот на 184 млн грн. У 2019 році один клієнт приносив 19 672 грн, у 2023 - 8 479 грн. А станом на весну 2024 року на сайті вказано, що “Шериф” має 45 тис. об'єктів для охорони та 2,5 тис. співробітників.

В одному з інтерв’ю у 2020 році Стрижов розповідав, що кожного року кількість клієнтів “Шерифа” подвоюється, втім це не співпадає навіть з даними на його сайті (на графіку вище). У 2019 році в інтерв’ю Євгену Черняку Дмитро Стрижов розповів, що 2,5 тис. робітників у холдингу “Шериф” працює по всій Україні. А от 4,5 млн клієнтів він очікував у 2034 році. Втім, такими темпами він точно не встигне дістатися навіть до мільйона.

У 2020 році власник “Шерифа” обіцяв, що через 3 роки компанія працюватиме у 124 містах та охоронятиме понад 350 тис. об’єктів. У 2021 році Дмитро Стрижов пообіцяв, що у 2025 році компанія працюватиме у 127 населених пунктах та матиме понад 4 млн охоронюваних об’єктів та почне виходити на закордонні ринки. Втім, станом на 2024 рік у компанії понад 45 тис. об’єктів та присутність у 13 обласних центрах та 4 інших містах. Тобто власник холдингу переоцінив свої можливості у 8 разів.

У січні 2024 року головний “Шериф” в охороні України пообіцяв, що до кінця березня 2024 року Sheriff буде у всіх обласних центрах, до кінця червня 2024 року компанія буде у ключових районних центрах України. Поки що з цим не встигають. Хоча обіцянка більш реалістична, ніж попередні фантазії.

У рекламі “Шерифа” від 2021 року зазначається, що у Києві працює 50 екіпажів груп швидкого реагування (у 2020 році казали про 25 автівок). Насправді цілодобово їх по місту 14 по 2 людини у кожній, а пересуваються на Renault Duster. У селах ніяких груп швидкого реагування немає, як про це можуть розповідати телефоном менеджери з продажів у компанії. У Полтаві “Шериф” має 2 “рено дастери” 2020 року, хоча сам Дмитро Стрижов в інтерв’ю казав, що автівки замінюють на нові кожні 3 роки. У Полтаві реагувати на виклики також допомагає за домовленістю інша охоронна фірма.

Ще менеджери казали, що є групи реагування у містах Нікополь та Марганець Дніпропетровської області. Однак їх там взагалі немає. А у Марганці у разі проблем на об’єктах “Шерифа” приїде поліція, а не охоронці.