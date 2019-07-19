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Шефир считает, что Россия хочет переговоров и завершения войны

19.07.2019 / 15:29
Первый помощник Президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир заявил, что Украине необходим мир, и команда Президента ищет возможности для нормального переговорного процесса с Россией с целью прекращения войны.

Об этом он сказал в интервью LB.ua, опубликованном 18 июля.

"Мы хотим выйти на нормальный переговорный процесс с Россией. Для этого нужно сделать первый шаг. Должен быть мир. Любая война заканчивается переговорами. Но без потери территорий с нашей стороны! Много уже говорилось о прекращение стрельбы, отводе войск, но главное — нужно начать говорить. Мы ищем возможность сейчас выйти на разговор на равных", - сказал Шефир.

По его мнению, в РФ также хотят мирных переговоров и хотят прекратить военные действия против Украины.

"Все когда-то начинается с какой-то мечты. Мы думаем, что они хотят разговора и конца войны. Не уверен, что я геополитически понимаю их, но мне хочется думать, что большого комфорта от всего, что происходит, у них тоже нет .. Я убежден, что мы готовы к переговорам. Верю, приложим все усилия для того, чтобы убедить его (Путина — ред.), и на 70% уверен в нашем успешном результате", - сказал Шефир.

Отвечая на вопрос журналистов, зачем Путину мир с Украиной, Шефир ответил, что Путин хочет выйти из проблем, связанных с войной, с гордо поднятой головой.

"Может, он лично Путину не нужен. Но он думает тоже, наверное, о своей стране, и хотел бы выйти из этой ситуации с гордо поднятой головой... Крым — очень тяжелая тема. Но это не значит, что мы не должны решать вопрос с Донбассом. Давайте начнем с него, а закончим полуостровом. Надо вернуть Донбасс ментально, информационно", - сказал Шефир.

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война, РФ, Шериф
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