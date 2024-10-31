Войти | Зарегистрироваться
17:33

пятница,
08 ноября
Онлайн
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Країна
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

"Укренерго поінформувала партнерів і кредиторів про тимчасове зупинення здійснення платежів за єврооблігаціями

07.11.2024 / 16:25
НЕК "Укренерго" з 9 листопада 2024 року тимчасово зупиняє здійснення платежів за борговими зобов’язаннями за зеленими облігаціями сталого розвитку, випущеними в 2021 році під державну гарантію.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що тимчасове зупинення здійснення платежів за облігаціями запроваджується до моменту завершення процесу реструктуризації.

Повідомляється, що "Укренерго"  спільно з урядом вживають всіх необхідних заходів, щоб досягти угоди з власниками облігацій у найближчій перспективі.

"Підставами для припинення платежів є положення окремого закону, а також двох постанов Кабінету Міністрів та наказу уповноваженого органу управління НЕК "Укренерго" від держави – Міністерства енергетики. Зазначені нормативні акти були ухвалені у рамках виконання Україною умов співпраці з Міжнародним валютним фондом", - йдеться у повідомленні.

Крім того, "Укренерго" поінформувала своїх партнерів і кредиторів про тимчасове зупинення здійснення платежів за єврооблігаціями та запевнила їх в операційній та фінансовій стійкості компанії.

"Ми продовжуємо виконувати свої зобов’язання та передбачені українським законодавством і статутом компанії функції. Зокрема, що стосується поточних завдань – підготовки до зими, відновлення, облаштування захисту та посилення стійкості енергосистеми України в умовах воєнного стану", - запевнили в компанії.

На думку народного депутата Ярослава Железняка, "Укренерго" оголосило технічний дефолт через те, що в компанії немає діючої наглядової ради. Як тільки вона з’явиться, то тоді можна буде завершити реструктуризацію.

"І це сталось тому що хтось хотів змінити менеджмент будь-якою ціною і не подумав про ризики. "Дефолт" це як запис про судимість в біографії компанії - і хоч я впевнений, що ця проблема вирішиться, то запис про дефолт вже довго буде з "Укренерго" і Україною. А це значить, що будь-які нові запозичення для енергетики (і не тільки) буде отримати важче і дорожче", - переконаний нардеп.

Укренерго
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
8 ноября
7 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.