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Компанія Укренерго зняла обмеження споживання енергоенергії у трьох областях

03.04.2023 / 09:15
Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" завершили аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах центрального регіону, що дало змогу зняти обмеження споживання в Київській, Житомирській і Харківській областях, які довелося застосувати внаслідок повітряної атаки рф 9 березня.

Про це повідомили в компанії.

"Усі обмеження споживання, запроваджені в Київській, Житомирській та Харківській областях через пошкодження обладнання під час масованої ракетної атаки ворога 9 березня, знято", - йдеться в повідомленні "Укренерго".

Там уточнили, що в інших регіонах обмежень у мережах компанії, які призводили б до необхідності обмеження споживання, також немає.

Як повідомлялося, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький після 15-ї масованої ракетної атаки та 18-ї атаки дронами 9 березня зазначив, що енергетикам удалося втримати цілісність енергосистеми, але через пошкодження інфраструктури проблеми виникли з передаванням електрики в Харківську, Одеську та Житомирську області. У Києві та Київській області застосовувалися стабілізаційні відключення. Зокрема, внаслідок атаки було знеструмлено Житомир, в Одеській області було пошкоджено кілька ліній електропередачі та опору.

Укренерго
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