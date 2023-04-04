З міста Слов'янськ примусово евакуюватимуть дітей

Про це повідомляє пресслужба Слов'янської міської військової адміністрації.

"Незважаючи на численні заклики евакуюватись, на сьогоднішній день у Слов’янській громаді залишаються 23 родини, в яких виховуються 34 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування", - йдеться в повідомленні.

Опікуни разом із дітьми можуть безкоштовно евакуюватися до безпечніших регіонів України. Якщо вони це не зроблять найближчим часом, то дорослих позбавлять обов'язків опіки або піклування, а дітей евакуюють примусово.