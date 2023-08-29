Вже у п’яти населених пунктах Запорізької області оголошено примусову евакуацію дітей

Відповідне звернення Запорізької ОВА було розглянуто на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

«Учасники засідання одноголосно проголосували за проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їхніми батьками чи особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Василівського та Пологівського районів Запорізької області, які розташовані поблизу районів ведення бойових дій», – повідомили в Мінреінтеграції.

Зокрема, йдеться про п’ять населених пунктів: місто Гуляйполе, селище міського типу Степногірськ, а також села Преображенка, Єгорівка, Новопавлівка.

Через складну безпекову ситуацію та ворожі обстріли звідти примусово евакуюють 54 дитини та 67 супровідників (членів сімей).

Окрім дітей, обов’язкова евакуація також стосуватиметься маломобільних осіб, які проживають у зазначених населених пунктах.