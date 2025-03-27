Донецька ОДА: Зону примусової евакуації неповнолітніх буде розширено до 15 кілометрів

Про це в ефірі телемарафону сказав керівник Донецької ОДА Вадим Філашкін.

Наразі в регіоні примусова евакуація дітей діє в населених пунктах, які розташовані в 10-кілометровій зоні від лінії фронту.

За словами Філашкіна 27 березня на нараді з оборони розглядатимуть це питання. Зону примусової евакуації буде розширено до 15 кілометрів.

Глава ОВА додав, що зараз у 15-кілометровій зоні від лінії фронту перебувають від 100 до 120 дітей. Він не уточнив, про які населені пункти йдеться.