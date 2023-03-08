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Уряд підтримав примусову евакуацію дітей із зон активних бойових дій

08.03.2023 / 12:21
Кабінет Міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, пишуть Українські Новини.

"Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Підставою для проведення обов’язкової евакуації відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

Обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.

"Діти, що опинилися у зоні проведення бойових дій, не можуть самі про себе подбати. Тому вся відповідальність за них – на дорослих. Відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається. Адже йдеться про її життя", - зазначає Мінреінтеграції.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що обов’язок держави – оберігати життя і здоров’я дитини, прийняте сьогодні рішення має спонукати батьків більш зважено підходити до питання евакуації їхніх дітей.

"Якщо дорослі не спроможні подбати про безпеку дитини, то це має зробити держава", – сказала Верещук.

Мінреінтеграції зазначає, що наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає тільки Бахмут.

діти, евакуація
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