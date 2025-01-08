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Укрзалізниця: У співпраці з місцевими військово-цивільними адміністраціями продовжуємо евакуаційний процес

08.01.2025 / 13:19
Більше 30 тисяч пасажирів евакуювала Укрзалізниця у 2024 році.З них значна частка – найбільш вразливі групи, пасажири з інвалідністю, літні люди, пасажири з дітьми, з тваринами та інші соціальні категорії.

Про це повідомляє "Укрзалізниця", пише УНН.

Упродовж року залізничники евакуювали людей з Харківщини, Сумщини, Херсонщини, Донеччини (зокрема з Покровська), Запоріжжя та Павлограда.

«Укрзалізниця у співпраці з місцевими військово-цивільними адміністраціями й у 2025 році продовжує евакуаційний процес, організовуючи рейси із Сумщини, Херсонщини, Запоріжжя та Павлограда, куди доставляють пасажирів з усього регіону, в тому числі з найближчих населених пунктів Донеччини», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що від початку повномасштабного вторгнення майже 4 млн 200 тисяч пасажирів виїхали до більш безпечних регіонів.

Укрзалізниця, евакуація
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