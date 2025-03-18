Верещук анонсувала зміни у взятті на військовий облік громадян України за кордоном

Плануються зміни у взятті на військовий облік громадян України, які перебувають за кордоном.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук у своєму Telegram-каналі.

Верещук зазначила, що у середу, 19 березня, відбулася міжвідомча робоча нарада щодо питань військового обліку громадян України за кордоном.

«Міноборони в тижневий строк внесе проєкт постанови, за яким громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК», – написала вона.

Раніше ця можливість була доступна лише для чоловіків до 25 років. Тепер механізм планують розширити на всіх військовозобов’язаних за кордоном до 60 років.