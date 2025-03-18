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З початку 2025 року сервісні центри МВС по всій Україні видали понад 37 тисяч посвідчень водія

20.03.2025 / 16:25
Дорожній рух вимагає пильної уваги та обережності. Особливо це стосується кермувальників-початківців, які вперше отримують водійське посвідчення. З початку 2025 року сервісні центри МВС по всій Україні видали понад 37 тисяч таких посвідчень водія.

Про це повідомляє пресслужба головного сервісного центру МВС України.

Перше посвідчення водія дійсне впродовж 2 років, а після закінчення цього терміну документ необхідно обміняти на постійне посвідчення. Однак, якщо було вчинено понад 2 адміністративні порушення правил дорожнього руху, просто обміняти посвідчення водія не вдасться. У такому випадку необхідно повторно скласти теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС.

Для початку необхідно обрати зручний для себе сервісний центр МВС, який здійснює екзаменацію, та здійснити реєстрацію в системі Е-Запис. Також потрібно підготувати та надати пакет документів:

  • паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • наявне посвідчення водія;
  • медична довідка про придатність до керування транспортним засобом.

Вартість складання теоретичного іспиту – 250 грн, практичного іспиту – 420 грн. Після успішно складених іспитів посвідчення водія видається терміном на 30 років.

Через надмірне хвилювання, невпевненість та недостатній практичний досвід водії-початківці можуть допускати типові помилки під час здачі іспиту, а це може стати причиною відмови в отриманні постійного посвідчення водія.

права, водійське посвідчення, МВС України
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