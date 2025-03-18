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Кабмін виділяє кошти на створення сучасного освітнього простору в межах реформи старшої школи

18.03.2025 / 16:25
Кабінет Міністрів України затвердив порядок та умови надання субвенції в розмірі 499,4 млн грн на створення сучасного освітнього простору в межах "Профільної" - реформи старшої школи.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки України (МОН).

За даними відомства, за ці кошти вдасться закупити сучасні засоби навчання та необхідне обладнання, нові меблі для навчальних кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії та STEM-лабораторій.

Отримати субвенцію зможуть комунальні школи, які відповідають певним критеріям, зокрема:

  • школи, де діти навчаються очно або змішано;
  • школи, які будуть забезпечувати здобуття профільної середньої освіти у 2027/2028 навчальному році.

Місцеві ради й обласні військові адміністрації (ОВА) оберуть у своєму регіоні по одній школі, яка найбільше потребує оновлення, і подадуть відповідні заявки. Київська міська військова адміністрація зможе обрати до десяти шкіл. Далі спеціальна комісія з представників МОН, Міністерства фінансів та Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій розгляне ці заявки й вирішить, які заклади отримають кошти на створення сучасних кабінетів в рамках програми реформи Нової української школи (НУШ).

Фінансування осучаснення кабінетів профільної старшої школи здійснюватиметься за кошти залишків освітньої субвенції станом на 1 січня 2025 року. У МОН зазначили, що сучасні навчальні кабінети й лабораторії допоможуть учням здобувати якісну освіту, розвиваючи їхні практичні вміння.

МОН
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